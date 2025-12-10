'Мы достигаем точки': Стубб заявил, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с 2022 года

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в начале 2022 года. По его словам, партнеры продолжают работать сразу над несколькими документами.

Стубб отметил, что переговоры касаются трёх отдельных документов. Об этом сообщает Bloomberg.

Мирные переговоры

Финский президент отметил, что прежде всего в рамках мирного урегулирования российско-украинской войны обсуждается рамочный документ, который на момент разговора между европейскими лидерами представлял собой план из 20 пунктов.

"Первоначальный план из 28 пунктов включал элементы будущей европейской структуры безопасности, которые, на мой взгляд, были совершенно неприемлемы", – сказал Стубб.

Также он отметил, что появился новый рамочный документ из 20 пунктов, но пока неясно, как удержать Москву от новых атак в будущем. Несколько европейских лидеров обсудили последние мирные усилия в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским после его переговоров в Лондоне.

"Мы приближаемся к точке, когда условия потенциальной сделки становятся более приемлемыми. Я чувствую себя вполне комфортно на текущем этапе", – заявил президент Финляндии.

Стубб отметил, что второй документ, который обсуждается администрацией Трампа, украинскими чиновниками и органами безопасности Европы, касается гарантий безопасности для Украины. Третий документ посвящен восстановлению Украины после войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря подтвердил, что военно-политическое руководство страны прорабатывает сразу три документа по завершению войны. Эти документы также уже обсуждаются с американской стороной и европейскими партнерами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия хочет разжечь протесты в Украине. Под предлогом "мирных акций" спецслужбы страны-агрессора хотят устроить дестабилизацию в крупных городах на юге и востоке Украины. Для участия в таких протестах российские спецслужбы планируют вербовать женщин, особенно матерей украинских военнослужащих, которые находятся в плену или пропали без вести.

