Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы 82% украинцев требуют заключения мирного соглашения с Россией. Он снова поднял тему президентских выборов в Украине, ведь, по его словам, "это демократия".

Очередную порцию чуши президент США Дональд Трамп озвучил в Белом доме 10 декабря. Он привел "данные", взятые буквально с потолка.

"Они теряют много людей. Был проведен опрос, который показал, что 82% людей требуют заключения соглашения, это украинский народ", – заявил Трамп, приводя вымышленную им статистику.

Президент США не впервые жонглирует цифрами, взятыми ниоткуда. Он много раз заявлял, что Украина якобы теряет по 7000 солдат то ли ежедневно, то ли еженедельно – эти цифры у Трампа менялись в зависимости от настроения.

Теперь он привел такую же вымышленную статистику о желании украинцев по сути капитуляции перед Россией – ведь именно таким является на самом деле его "мирный план".

При этом глава Белого дома требует у президента Украины "быть реалистом".

"Зеленскому нужно быть реалистом. Я удивлен, как давно в Украине уже не было выборов. Мне интересно, сколько еще времени должно пройти до выборов? Знаете, это же демократия", – сказал Трамп.

В то же время его не удивляет, что в Украине так долго идет война. И если она закончится тем "мирным соглашением", написанным в Москве, то в Украине вообще никогда больше не будет выборов.

Что на самом деле думают украинцы о заключении соглашения с РФ

Реальный опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), показывает, что большинство украинцев против любых территориальных уступок стране-агрессору России.

В частности, 52% украинцев высказались категорически против никаких территориальных уступок России. Тогда как готовы принять определенные территориальные потери – 38%. И здесь ключевое слово "определенные".

Согласно опросу, 78% респондентов отвергли передачу под контроль России территорий, которые контролируются Украиной. Готовы принять это лишь 15%.

В интервью Politico, опубликованном 9 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что "время пришло" и в Украине необходимо провести выборы из-за длительного отсутствия голосования. В то же время по словам американского лидера, заявления Киева о демократии выглядят непоследовательно без обновления избирательного процесса. При этом он не учитывает то, что Конституция Украины не позволяет проводить выборы во время войны.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в охваченной войной стране, если США и другие партнеры смогут создать безопасные условия, необходимые для проведения голосования. Глава государства сказал, что обратится к парламенту с просьбой о законодательных изменениях, если будет достигнута договоренность о прекращении огня и введены меры безопасности.

