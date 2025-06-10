Сколько украинцев готовы на территориальные уступки ради мира: результаты опроса

Большинство украинцев (52%) против любых территориальных уступок стране-агрессору России, которая более трех лет ведет полномасштабную войну против нашей страны. И в течение последних месяцев ситуация в настроениях граждан не изменилась.

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О таких результатах опроса сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС). Его проводили в течение 15 мая – 3 июня 2025 года среди 1011 совершеннолетних жителей страны.

Социологи подчеркнули, что уже в течение трех лет интересуются готовностью населения к вероятным уступкам врагу для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украины. В то же время отмечают, что этот вопрос не содержит в себе уточнения, какие именно территории могут быть предметом уступок, а также – о каких именно "территориальных уступках" идет речь.

Так, в мае по сравнению с февралем 2025 года ситуация не изменилась. В частности, 52% украинцев высказались категорически против любых территориальных уступок России (в феврале 2025-го было 50%). Тогда как готовы принять определенные территориальные потери – 38% (в феврале было 39%).

По словам специалистов, конкретизация "территориальных потерь" влияет на результаты опроса. Например, если речь идет об "официальном признании отдельных территорий частью России", то 68% респондентов выступили против. А готовы принять такой вариант 24% (отмечается, что вопрос касался только "отдельных территорий", а не всех, которые на сегодня захвачены врагом; в зависимости от территорий может быть значительная дифференциация).

Согласно опросу, 78% респондентов отвергли передачу под контроль России территорий, которые контролируются Украиной. Готовы принять это только 15%.

"Единственный вариант, где по крайней мере есть пространство для дискуссий – де-факто признание контроля России без признания де-юре. Даже в этом случае 43% готовы принять, а категорически против – 48%. Однако как показывали другие опросы КМИС, если "мирный план" будет включать гарантии безопасности и другие важные для будущего Украины составляющие, то без энтузиазма, но более половины могут принять такой сценарий завершения войны", – пояснили социологи.

Поэтому с точки зрения общественного мнения любой вариант, который будет включать официальное признание украинских территорий частью России или тем более передачу под контроль РФ неоккупированных территорий – украинцами будет отвергнут. Однако, по словам специалистов, граждане сохраняют здоровую гибкость и даже в контексте контроля территорий готовы к обсуждению компромиссного варианта признания де-факто контроля России без его признания де-юре.

Во всех регионах большинство (64-71%) респондентов отвергают вариант с официальным признанием оккупации. Аналогично большинство граждан (76-80%), независимо от региона, отвергают передачу под контроль России неоккупированных территорий.

"То есть если мы говорим о таких трактовках "территориальных уступок", то мы видим консолидированную позицию, которая несущественно отличаются во всех регионах страны", – отметили в КМИС.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно другому опросу КМИС, около 60% украинцев готовы нести бремя войны так долго, сколько это потребуется. Этот показатель сейчас меньше, чем он был в период с начала полномасштабного российского вторжения и до мая прошлого года, после которого началось снижение.

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