30-дневное 'энергетическое перемирие' длится с 18 марта: в России обнародовали свою версию результатов переговоров в Эр-Рияде

В Кремле заявили, что по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии достигнута договоренность о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта. В то же время в Москве утверждают, что соглашение вступает в силу после снятия ряда санкций и ограничений против РФ.

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Как говорится в заявлении Кремля, обнародованном 25 марта, США и РФ условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". Последняя включает обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использование коммерческих судов в военных целях "при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов".

При этом в РФ заявили, что договоренность о реализации "Черноморской инициативы" должна вступить в силу после снятия санкций с "Россельхозбанка" и "иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов".

Также Москва ожидает снятия санкций с операций торгового финансирования, компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, страховых компаний, работающих с такими грузами.

Кроме того, Кремль ждет снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под флагом РФ.

Также Россия и США согласились разработать меры договоренностей по Украине о запрете ударов по энергообъектам "с возможностью продления", говорится в заявлении Кремля.

Утверждается также, что США обязуются способствовать восстановлению доступа экспорта сельхозпродукции и удобрений РФ на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам.

Зеленский также указал, что заявления по итогам встреч делегации США с украинской и российской сторонами разнятся.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное перемирие, охватывающее Черное море и энергетику, вступило в силу 25 марта.

По словам главы государства, Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободном судоходстве, а также о прекращении атак на энергетику. Киев передал американцам список соответствующих объектов инфраструктуры.

Напомним, в Белом доме со своей стороны заявили, что США и Украина договорились о безопасном судоходстве в Черном море, исключении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях. Также было принято решение "разработать механизм" запрета на удары по энергообъектам.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент США Дональд Трамп признал, что на некоторых членов его команды могла повлиять пропаганда России. Однако, утверждает он, его представители пытаются завершить войну РФ против Украины.

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