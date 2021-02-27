В СИЗО, где сидит Стерненко, произошел пожар – СМИ

В Одессе в следственном изоляторе, где сидит активист Сергей Стерненко, которого осудили на семь лет, произошел пожар.

Как пишет Telegram-канал "Курс Одесса", по предварительной информации вечером 27 февраля, в СИЗО загорелся пищеблок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В свою очередь, издание "Страна" с ссылкой на источники сообщило, что пожар охватил пятый корпус изолятора. В нем находятся женщины и сотрудники правоохранительных органов. На место ЧП, как пишет издание, прибыло шесть пожарных расчетов.

Также журналисты уточнили, что возгорание площадью 3 на 3 метра было потушено. Причины пожара пока неизвестны.

В отделе коммуникации государственной уголовно-исполнительной службы в комментарии изданию "Украинская правда" подтвердили, что загорелся пищеблок. В ведомстве отметили, что возгорание быстро ликвидировали. Вследствие инцидента никто не пострадал.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: