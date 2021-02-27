В СИЗО, где сидит Стерненко, произошел пожар – СМИ
В Одессе в следственном изоляторе, где сидит активист Сергей Стерненко, которого осудили на семь лет, произошел пожар.
Как пишет Telegram-канал "Курс Одесса", по предварительной информации вечером 27 февраля, в СИЗО загорелся пищеблок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
В свою очередь, издание "Страна" с ссылкой на источники сообщило, что пожар охватил пятый корпус изолятора. В нем находятся женщины и сотрудники правоохранительных органов. На место ЧП, как пишет издание, прибыло шесть пожарных расчетов.
Также журналисты уточнили, что возгорание площадью 3 на 3 метра было потушено. Причины пожара пока неизвестны.
В отделе коммуникации государственной уголовно-исполнительной службы в комментарии изданию "Украинская правда" подтвердили, что загорелся пищеблок. В ведомстве отметили, что возгорание быстро ликвидировали. Вследствие инцидента никто не пострадал.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Стерненко приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Суд признал его виновным в похищении человека в 2015 году.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что организаторы столкновений под Офисом президента 23 февраля хотели, чтобы полицейские избили протестующих. Никто из демонстрантов не получил серьезных повреждений.
Он также анонсировал, что на Банковой 27 февраля полицейских кордонов не будет.
Стерненко находится в следственном изоляторе в Одессе. Юристы подали заявление, чтобы перевести мужчину в Киев.
В обвинительном акте по одесситу и другому фигуранту Руслану Демчуку говорится, что они вместе с другими неустановленными лицами похитили депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.