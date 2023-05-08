В Одесскую область прилетели фламинго: впечатляющие фото из заповедника

На Одесщину в Национальный парк "Тузловские лиманы" прилетело множество розовых фламинго. Всего насчитано более 210 особей.

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Об этом сообщила пресс-служба "Национальный природный парк "Тузловские лиманы". В настоящее время они питаются слоем мотыля.

Отмечается, что со 2 мая в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на юге Одесской области фиксируют возвращение больших стай розовых фламинго.

Как сообщил доктор биологических наук и научный сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, всего насчитали 210 розовых фламинго.

"Они пролетели над границей "Тузловская Амазония". Полетели они далеко над лиманом Шаганы, но снова вернулись и кружили неподалеку. Затем они отправились на заповедные озера Зайцева. 2 мая природоохранник нацпарка Елена Староверова снова увидела птиц – их было 216 человек. Мы видели их невероятный полет над лиманом Шаганы и пересыпью. Было начислено 210 птиц", – сообщил Русев.

По его словам, главная еда сейчас для розовых фламинго – обильный слой мотыля.

"Зачастую они уже у нас в нацпарке бывают и держатся поближе к заповедным озерам. В нацпарке "Тузловские лиманы" есть такие уникальные места возле песчаной пересыпи, под местным названием "Балатон". Это система мелких внутренних озер у песчаной пересыпи в низовьях лимана Алибей на границе с лиманом Шаганы и Карачаусом. Эта природная экосистема заповедна. Решением научно-технического совета НПП "Тузловские лиманы" принято назвать эти озера – заповедными озерами академика Ювеналия Зайцева. Ювеналий Петрович сделал многое в науке для того, чтобы поколение потомков узнало много тайн Черного моря и пути решения его экологических проблем. В прошлом военном году озера пострадали от отсутствия водообмена. Птицы сейчас держатся заповедной зоны, которую запрещено посещать, особенно во время войны", – написал Русев.

Также в нацпарке отметили, что недавно здесь были замечены четыре дельфина, которые ловили у побережья рыбу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке на предстоящих выходных снова можно будет увидеть самых ярких и редких птиц Украины – розовых фламинго. Они будут экспонироваться в своих летних озерных угодьях.

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