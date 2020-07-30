МоваЯзык

Топтеми:

В Одесі стався спалах COVID-19 через відпочивальників: лікарні переповнені. Відео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Одеса
12,4 т.

  • В Одесі відпочивальники не дотримуються карантинних обмежень

  • Люди танцюють на дискотеках, гуляють на атракціонах і сидять в переповнених ресторанах

  • Через це в місті стався спалах коронавірусу

  • За прогнозами лікарів, ситуація незабаром погіршиться і Одеса може опинитися в "червоній" зоні

В Одесі стався спалах COVID-19

В Одесі стався спалах COVID-19. Колаж

В Одесі через ігнорування карантинних обмежень відпочивальниками стався спалах коронавірусу.

В інфекційній лікарні закінчуються місця для хворих на COVID-19, тому там готують резервну. У місті щодня фіксують до чотирьох десятків заражених, передає "ТСН".

Спалах пов'язують із напливом відпочивальників і повсюдним ігноруванням будь-яких карантинних обмежень. Люди танцюють на дискотеках, веселяться на атракціонах, відпочивають у заповнених ресторанах.

Скриншот

Скриншот Сюжет ТСН

За прогнозами медиків, такими темпами через десять днів в інфекційній лікарні не залишиться вільних місць. Щодоби хворих у шість разів більше, ніж два тижні тому.

"120 ліжок будуть перекваліфіковані лише під хворих із пневмонією. Цим ми звільнимо ліжка інфекційної лікарні. Проводитиметься повністю лабораторне обстеження ПЛР, швидкі тести і ІФА-тести для того, щоб заперечити ймовірність захворювання", – розповіла директорка КП "Міська лікарня №5" Алла Порохова.

Скриншот

Скриншот Сюжет ТСН

Курортний сезон в Одесі триватиме ще щонайменше місяць. Якщо статистика захворюваності не зміниться найближчим часом, регіон ще до осені може виявитися в червоній карантинній зоні зі значно більш жорсткими обмеженнями.

Скріншот

Скріншот Сюжет ТСН

Як писав OBOZREVATEL раніше, американські вчені довели небезпеку безсимптомних носіїв коронавірусу, дослідивши аналізи більше ніж 30 тис. осіб.

УкраїнаОдесаКарантин в УкраїніКоронавірус
Поділитися в Facebook
  2. Одеса