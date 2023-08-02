В Одессе попрощались с полицейским, погибшим в результате вражеского обстрела: у него остался несовершеннолетний сын. Фото

В Одессе на коленях провели в последний путь старшего лейтенанта полиции Юрия Коваша, который погиб в Херсоне в результате российского артиллерийского обстрела. Украинцу было 40 лет.

Видео дня

Об этом 2 августа сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области на официальном сайте. Отмечается, что в Херсоне Коваш "выполнял задачи, связанные с противодействием вооруженной агрессии Российской Федерации и преступности в условиях военного положения, поддержанием правопорядка".

Жизнь 40-летнего оперативника оборвалась 31 июля. У правоохранителя остались пожилые родители и несовершеннолетний сын.

Проститься с Ковашем пришли родные, друзья, коллеги, ветераны органов внутренних дел и местные жители.

Замначальника ГУНП в Одесской области Денис Захарченко отметил, что погибший украинец навсегда останется примером преданности, мужества и несокрушимости.

"Мы склоняем головы перед погибшим коллегой и разделяем с родными боль и горе по поводу невосполнимой потери. Юрий Михайлович всю жизнь, до последнего вздоха стоял на страже закона и порядка и погиб, исполняя свой служебный долг, в борьбе с несправедливостью, за мирное небо над Украиной, за спокойную жизнь в цветущей, свободной и независимой стране", – сказал Захарченко.

Коллеги Коваша вспоминают его как простого и доброго, совершенно неконфликтного, с чувством юмора.

"Очень умный, требовательный к себе и окружающим, вместе с тем внимательный ко всем, всегда одним из первых приходил на помощь другим", – рассказали копы о старшем лейтенанте полиции.

Как писал OBOZREVATEL:

– В результате обстрелов Херсона 31 июля войсками РФ погибло по меньшей мере четыре человека, 17 получили ранения. Самой молодой травмированной всего 16 лет.

– 1 августа российские террористы снова обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона. Под удар попало медицинское учреждение, погиб молодой врач.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!