Убрать аварийный танкер Delfi обязан его владелец, – АМПУ
Убрать аварийный танкер Delfi обязан его владелец, – АМПУ / фото metronom.news
Администрация морских портов Украины (АМПУ) заявила, что на сегодняшний день не имеет каких-либо законных оснований для самостоятельной эвакуации с места судна Delfi, затонувшего около одесского пляжа "Дельфин".
Как сообщила пресс-служба АМПУ, все работы должны выполняться исключительно владельцем.
"Администрация морских портов Украины, учитывая активное обсуждение этого вопроса общественностью, подчеркивает: единственным законным путем решения проблемы с аварийным танкером является выполнение всех работ и ликвидация последствий инцидента непосредственно и исключительно владельцем", – подчеркивается в сообщении.
Как отмечается, возможность самостоятельно выполнить подъем и транспортировку затонувшего судна, согласно ст. 123 Кодекса торгового мореплавания, АМПУ получит только при условии наступления ряда условий:
владелец судна не обеспечит его подъем в сроки, установленные капитаном порта (Госслужбы морского и речного транспорта Украины). Таким образом, право по подъему судна АМПУ получит не ранее 20 июля 2020 года;
Госэкоинспекция даст соответствующий документ о том, что танкер Delfi представляет "непосредственную угрозу загрязнения окружающей среды";
владелец судна документально подтвердит готовность и возьмет на себя обязательства компенсировать ГП АМПУ расходы на проведение работ;
капитан порта Одесса предоставит разрешение на поднятие имущества, затонувшего в пределах акватории морского порта.
"Только в случае выполнения этих условий, ГП АМПУ получит право выполнять работы по ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Если хотя бы одно из приведенных условий не наступит, право (а в этом случае и обязанность) поднять и убрать судно будет сохраняться исключительно за владельцем. Кстати, по состоянию на 23 июня 2020 года ГП АМПУ получен официальный, четкий и недвусмысленный отказ судовладельца от привлечения АМПУ, компенсации расходов, а также заверения в полном понимании ответственности и финансовой, организационной и технической готовности судовладельца поднять собственное судно", – указала пресс-служба.
Как отмечается, организационно АМПУ к этому подъему готова еще начиная с 1 апреля – первоначально установленного капитаном порта срока. Тендерная документация тщательно отработана и согласована, средства в финансовом плане предусмотрены.
"По последним данным, план исполнения работ, предоставленный судовладельцем, проработан и согласован капитаном Одесского морского порта и органами Госэкоинспекции. С учетом указанного, по обращению судовладельца, граничный срок выполнения работ по уборке танкера Delfi из акватории одесского пляжа капитаном порта продлен", – проинформировали в АМПУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие танкер Delfi под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказывался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
Кораблекрушение танкера в Одессе также сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Выяснилось, что из пробоины на корабле вытекает горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
Позднее в СМИ назвали настоящего владельца затонувшего танкера Delfi: это бывший депутат от Партии регионов.