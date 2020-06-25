Убрать аварийный танкер Delfi обязан его владелец, – АМПУ

Администрация морских портов Украины (АМПУ) заявила, что на сегодняшний день не имеет каких-либо законных оснований для самостоятельной эвакуации с места судна Delfi, затонувшего около одесского пляжа "Дельфин".

Как сообщила пресс-служба АМПУ, все работы должны выполняться исключительно владельцем.

"Администрация морских портов Украины, учитывая активное обсуждение этого вопроса общественностью, подчеркивает: единственным законным путем решения проблемы с аварийным танкером является выполнение всех работ и ликвидация последствий инцидента непосредственно и исключительно владельцем", – подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, возможность самостоятельно выполнить подъем и транспортировку затонувшего судна, согласно ст. 123 Кодекса торгового мореплавания, АМПУ получит только при условии наступления ряда условий:

владелец судна не обеспечит его подъем в сроки, установленные капитаном порта (Госслужбы морского и речного транспорта Украины). Таким образом, право по подъему судна АМПУ получит не ранее 20 июля 2020 года;

Госэкоинспекция даст соответствующий документ о том, что танкер Delfi представляет "непосредственную угрозу загрязнения окружающей среды";

владелец судна документально подтвердит готовность и возьмет на себя обязательства компенсировать ГП АМПУ расходы на проведение работ;

капитан порта Одесса предоставит разрешение на поднятие имущества, затонувшего в пределах акватории морского порта.

"Только в случае выполнения этих условий, ГП АМПУ получит право выполнять работы по ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Если хотя бы одно из приведенных условий не наступит, право (а в этом случае и обязанность) поднять и убрать судно будет сохраняться исключительно за владельцем. Кстати, по состоянию на 23 июня 2020 года ГП АМПУ получен официальный, четкий и недвусмысленный отказ судовладельца от привлечения АМПУ, компенсации расходов, а также заверения в полном понимании ответственности и финансовой, организационной и технической готовности судовладельца поднять собственное судно", – указала пресс-служба.

Как отмечается, организационно АМПУ к этому подъему готова еще начиная с 1 апреля – первоначально установленного капитаном порта срока. Тендерная документация тщательно отработана и согласована, средства в финансовом плане предусмотрены.

"По последним данным, план исполнения работ, предоставленный судовладельцем, проработан и согласован капитаном Одесского морского порта и органами Госэкоинспекции. С учетом указанного, по обращению судовладельца, граничный срок выполнения работ по уборке танкера Delfi из акватории одесского пляжа капитаном порта продлен", – проинформировали в АМПУ.

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