Назван настоящий владелец затонувшего у Одессы танкера Delfi: кто он

Настоящим собственником танкера Delfi, который в конце ноября сел на мель в районе пляжа Дельфин в Одессе, является экс-депутат Николаевского облсовета от Партии регионов Олег Ковтунов.

Об этом пишет Dumskaya со ссылкой на собственные источники в Морской администрации Одессы (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Собственник танкера Олег Ковтунов, по данным издания, основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве. Это, в частности. ООО "Профистрой", ООО "Алиотта", ООО "Наше дело ОК", ООО "Мистер Дрейк", ЧП "Меркурий" и другие. Некоторые из них занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами.

В свою очередь, по информации издания Кorrespondent, в 2007 году Ковтунов, который тогда был депутатом Николаевского облсовета от Партии регионов, использовал документы своего шофера для оформления кредита на сумму 24 тысячи гривен. Через несколько месяцев, когда ни одной выплаты по погашению не поступило, служба безопасности николаевского филиала банка нашла гражданина, на которого был оформлен кредит. Выяснилось, что мужчина никакого кредита не брал и об использовании его документов даже не догадывался, а на предприятии Ковтунова он уже давно не работает.

Танкер, севший на мель у побережья Одессы в ноябре 2019 года

Танкер, севший на мель у побережья Одессы в ноябре 2019 года

Когда сотрудники СБ банка попытались договориться с Ковтуновым о погашении кредита, разговора не получилось. Тогда они предупредили депутата, что вынуждены обратиться к его партийному руководителю – Николаю Круглову, на что Ковтунов ответил (дословно): "Мне п…й".

В 2008 году бизнесмена исключили из партии, а в 2009 году он лишился и депутатского мандата. Основанием стал вступивший в силу приговор Очаковского горрайонного суда, который признал Ковтунова виновным по статье 356 УК Украины (самоуправство).

Также среди "подвигов" владельца танкера – махинации с земельными участками и перепродажа пляжей в окрестностях Очакова.

Юрий Голиков, с которым ныне контактируют власти Одесской области, оказался официальным бизнес-партнером Ковтунова, соучредителем и директором ряда его фирм. К примеру, он возглавляет компанию "Данко ДО", совладельцем которой числится жена экс-регионала Алла Ковтунова.

Напомним, сейчас формальным собственником танкера является компания MISTER DRAKE PC, зарегистрированная в Лондоне. До этого чиновники называли владельцами фирмы Atenia Holding Ltd и Frio Fondo LP, зарегистрированные в той же Великобритании. Эти фирмы, как и сам танкер Delfi фигурируют в уголовном производстве, связанном с деятельностью бизнес-группы Сергея Курченко, которая близка к семье экс-президента Виктора Януковича.

Согласно материалам дела, в течение 2012-2014 Курченко организовал схему по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов. Их оформляли как транзитный груз или даже как украинскую продукцию (Одесского нефтеперерабатывающего завода), хотя на самом деле продавали здесь. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов, сборов и платежей. В схеме были задействованы работники целого ряда частных предприятий, должностные лица государственных органов, в том числе сотрудники таможни, а также десятки судов, среди которых и танкер Delfi. Судно, в частности, участвовало в контрабандных перевозках до 2018 года, пока у танкера не произошла поломка в машинном отделении и он стал несамоходным. Тогда судно отбуксировали в нейтральные воды у порта Южный, где оно работало стационарной "бензоколонкой" – плавучим складом для нефтепродуктов, в том числе контрабандных.

Танкер, севший на мель у побережья Одессы в ноябре 2019 года

Танкер, севший на мель у побережья Одессы в ноябре 2019 года

Напомним, в ходе недавнего заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященного ситуации с танкером, председатель Одесской ОГА Максим Куцый потребовал от представителя собственника судна, некоего Юрия Голикова, в срок до 28 января определиться с датой начала работ по подъему танкера. Этот день наступил, но ответа от судовладельца до сих пор нет.

Танкер, севший на мель у побережья Одессы в ноябре 2019 года

Как сообщал OBOZREVATEL, эвакуация танкера Delfi с одесского пляжа Дельфин займет более трех месяцев, будет стоить более 20 миллионов гривен и, скорее всего, ляжет на плечи Администрации морских портов Украины. По закону собственник судна обязан убрать его своими силами и должен предоставить план работ до 28 января. Но, судя по всему, этого не произойдет, о чем было заявлено на аппаратном совещании в одесской мэрии.

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