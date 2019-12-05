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5 грудня • оновлено в 22:38
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Пожежа в Одеському коледжі: одна зі зниклих вийшла на зв'язок

26.3т
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Одна з жінок, яка зникла в результаті пожежі в коледжі Одеси, вийшла на зв'язок.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Одеській області ввечері у четвер, 5 грудня.

"Встановлено місцеперебування жінки, 1981 р.н., зв'язок з якою було втрачено, і вона вважалася зниклою. З нею все гаразд", – повідомили поліцейські.

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Так, залишилося ще 12 зниклих. Напередодні з будівлі витягли труп дорослої жінки, яка стала другою офіційною жертвою пожежі.

Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
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Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
Жаль что не во Львове или Тернополе...
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