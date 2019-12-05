Пожежа в Одеському коледжі: одна зі зниклих вийшла на зв'язок

Одна з жінок, яка зникла в результаті пожежі в коледжі Одеси, вийшла на зв'язок.
Про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Одеській області ввечері у четвер, 5 грудня.
"Встановлено місцеперебування жінки, 1981 р.н., зв'язок з якою було втрачено, і вона вважалася зниклою. З нею все гаразд", – повідомили поліцейські.
Так, залишилося ще 12 зниклих. Напередодні з будівлі витягли труп дорослої жінки, яка стала другою офіційною жертвою пожежі.
Пожежа в одеському коледжі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. У результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем із проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Єдиною впізнаною жертвою залишається 17-річна студентка, яку вже впізнали батьки. У соцмережах повідомили, що це Ксюша Бабенко.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
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