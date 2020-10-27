В Одессе члены УИК подписывались на документах за своих коллег: замглавы и секретарю "светит" до 10 лет

В Одессе заместителя председателя и секретаря одной из участковых избирательных комиссий заподозрили в подделке документов.

Об этом сообщается на сайте регионального управления Нацполиции. Так, копы, сопровождавшие членов УИК для сдачи избирательной документации, заметили, как подозреваемые прямо на подоконнике в коридоре ставили подписи за отсутствующих членов комиссии на протоколах о подсчете голосов.

Это грубо нарушает процедуру оформления и сдачи избирательной документации, отметили в пресс-службе правоохранителей.

Следственно-оперативная группа, вызванная на место происшествия, изъяла сфальсифицированы протоколы, а членов комиссии вернула в УИК для устранения недостатков в работе.

Начато производство по ч. 4 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) УК.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе почерковедческую.

Фигурантам расследования грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

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