В Одессе кандидат в депутаты поскандалил с членами УИК, нарушившими протокол. Видео

В Одессе глава Приморской райадминистрации, кандидат в депутаты от "Довіряй ділам" Марат Королев устроил разборки на заседании участковой избирательной комиссии №511314 (просп. Гагарина, 3).

Возмущение чиновника вызвало то, что члены комиссии не разрешали проводить видеофиксацию заседания. Запись инцидента была опубликована на YouTube-канале "ОПОРА Одесса" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как пишет "Думская", чиновник прибыл на участок вместе с депутатом Светланой Осауленко и ее супругом Александром Ахмеровым. Сама Осауленко также является кандидаткой от партии "Довіряй ділам".

Чиновник обращался к оппонентам на ты и кричал. "Я председатель районной администрации, а ты кто такой?" – спрашивал членов комиссии Королев. Он также советовал одному из членов УИК "сидеть и молчать".

По данным организации "ОПОРА", на этом участке зафиксировали нарушение – комиссия начала подсчет голосов после 21:00 25 октября.

По словам председателя УИК, комиссия начала заседание позже, поскольку на участке были около 50 избирателей, голосовавших после 20:00. После этого комиссия не смогла начать работу по подсчету голосов избирателей, потому что якобы не было нужного материально-технического обеспечения и бланков.

Днем 26 октября комиссия посчитала только бюллетени на выборах в Одесский областной совет. На участок прибыли кандидаты, наблюдатели, представители СМИ и наблюдатель "ОПОРЫ". При этом члены УИК и присутствующие доверенные лица кандидатов требовали у них прекратить съемку.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам экзитпола в Одессе, на выборах мэра лидирует действующий городской голова Геннадий Труханов (партия "Довіряй ділам").