Политика на льду: в Одессе не могут поделить единственный каток олимпийского стандарта представители "Оппоблока" и Зе-команды

В Одессе у спортсменов могут отобрать единственную ледовую арену олимпийского стандарта. Руководство Дворца спорта приняло решение не продлевать договор с детской школой олимпийского резерва "Льдинка", срок действия которого закончился 31 декабря 2019 года.

В Одессе не могут поделить единственный каток олимпийского стандарта Дмитрий Шпинарев/Facebook

Это может сократить время тренировок для детей спортсменов и повысить плату за пользование катком. Об этом сообщила Украинская служба информации со ссылкой на директора спортивной школы "Льдинка" Наталью Тютюнник.

Сейчас каток пока находится в льготной аренде у "Льдинки" - за 1 гривну 20 копеек в год - по крайней мере до конца января. Сейчас там тренируются около 400 спортсменов: фигуристы и хоккеисты.

Зарплаты работникам катка и плату за коммунальные услуги полностью покрывает бюджет Одесской области.

Еще 10% времени для коммерции забирает некий инвестор, который предоставил школе оборудование и поддерживает лед в должном состоянии - после 18.00 за деньги там могут кататься все желающие.

В свою очередь, руководство Дворца спорта опровергает информацию, что каток заберут у спортсменов. Мол, все дело в нынешнем директоре школы "Льдинка".

"Мы будем отстаивать правовую позицию и будем договариваться с "Льдинкой". Лед однозначно будет, возможно не с теми людьми, которые занимались этим раньше. Но лед будет, так как это Дворец спорта, тут должен быть спорт", - отметил директор коммунального предприятия "Дворец спорта" Сергей Булыгин-Шрамко в интервью zachem.com.ua.

А по словам первого заместителя председателя Одесского облсовета, представителя "Оппоблока" Вадима Шкаровского, изменение договорных отношений должно снять денежную нагрузку с родителей спортсменов. Они платят за тренировки непомерно большие деньги, оседающие у посреднических организаций, с которыми, якобы, связана директор "Льдинки" Наталья Тютюнник.

Только хоккейный детский клуб "Морские волки", который тренируется по часу три раза в неделю, оплачивает приблизительно 140 000 гривен в месяц за аренду льда.

В Одессе не могут поделить единственный каток олимпийского стандарта usionline.com/

По словам Шкаровского скандал связано с представителем Зе-команды губернатором Одесской области Максимом Куцым, поддержкой которого заручился бизнесмен, арендующий "Льдинку" через Наталью Тютюнник, и который не хочет терять контроль над немалыми денежными потоками.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе хоккейный матч между командами "Морские волки" (Одесса) и "Кривбасс" (Кривой Рог), в которых играют дети 2008 года рождения, закончился массовой дракой.

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