Політика на льоду: в Одесі не можуть поділити єдиний каток олімпійського стандарту представники "Оппоблок3" і Зе-команди

В Одесі у спортсменів можуть відібрати єдину льодову арену олімпійського стандарту. Керівництво Палацу спорту прийняло рішення не продовжувати договір з дитячою школою олімпійського резерву "Крижинка", термін дії якого закінчився 31 грудня 2019 року.

В Одесі не можуть поділити єдиний каток олімпійського стандарту Дмитро Шпінарев / Facebook

Це може скоротити час тренувань для дітей спортсменів і підвищити плату за користування катком. Про це повідомила Українська служба інформації з посиланням на директора спортивної школи "Крижинка" Наталію Тютюнник.

Зараз каток поки знаходиться в пільговій оренді у "Крижинки" - за 1 гривню 20 копійок на рік - до кінця січня. Зараз там тренуються близько 400 спортсменів: фігуристи і хокеїсти.

Зарплати працівникам катка і плату за комунальні послуги повністю покриває бюджет Одеської області.

Ще 10% часу для комерції забирає якийсь інвестор, який надав школі обладнання і підтримує лід в належному стані - після 18.00 за гроші там можуть кататися всі бажаючі.

У свою чергу, керівництво Палацу спорту спростовує інформацію, що каток заберуть у спортсменів. Мовляв, вся справа в нинішньому директорові школи "Крижинка".

"Ми будемо відстоювати правову позицію і будемо домовлятися з" Крижинкою ". Лід однозначно буде, можливо не з тими людьми, які займалися цим раніше. Але лід буде, так як це Палац спорту, тут повинен бути спорт", - зазначив директор комунального підприємства "Палац спорту" Сергій Булигін-Шрамко в інтерв'ю zachem.com.ua.

А за словами першого заступника голови Одеської облради, представника "Оппоблока" Вадима Шкаровської, зміна договірних відносин має зняти грошове навантаження з батьків спортсменів. Вони платять за тренування непомірно великі гроші, які осідають у посередницьких організацій, з якими, нібито, пов'язана директор "Крижинки" Наталія Тютюнник.

Тільки хокейний дитячий клуб "Морські вовки", який тренується по годині три рази в тиждень, оплачує приблизно 140 000 гривен в місяць за оренду льоду.

В Одесі не можуть поділити єдиний каток олімпійського стандарту usionline.com/

За словами Шкаровської скандал пов'язано з представником Зе-команди губернатором Одеської області Максимом Куцим, підтримкою якого заручився бізнесмен, який орендує "Крижинку" через Наталю Тютюнник, і який не хоче втрачати контроль над чималими грошовими потоками.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі хокейний матч між командами "Морські вовки" ( Одеса ) і "Кривбас" (Кривий Ріг), в яких грають діти 2008 року народження, закінчився масовою бійкою.

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