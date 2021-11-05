На Одесчине по программе Зеленского построили новую железную дорогу в крупнейшие порты

6,8 км нового пути на участке Черноморская – Береговая, ведущем к главным портам страны, были введены в эксплуатацию в четверг, 4 ноября. В рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершить работы по укладке и электрификации удалось всего за 60 дней.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Почти 6 лет велись дискуссии о потребностях расширения перегона. Это необходимо украинским промышленникам, аграриям, портовикам, а значит, всей стране, потому что это экспортная выручка и сотни тысяч рабочих мест", - написал он.

Министр пояснил, что пропускная способность участка составляла 48 пар поездов в сутки, а после обновления – 60 пар. После реализации следующего этапа проекта, достройки второго главного пути на участке "пост 30 км" – станция Береговая/станция Химическая, пропускная способность составит 150 пар поездов в сутки.

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По словам Кубракова, такие проекты свидетельствуют о том, что средства, полученные от повышения тарифов на грузовые перевозки, направляются на развитие Укрзализныци.

"Если бы УЗ не изменила свои подходы, был риск полной остановки движения. Напомню, что из 46 тыс. км железнодорожных путей только 46% электрифицированы, а в капитальном ремонте и реконструкции нуждаются более 11 тыс. км железнодорожных путей. Не менее критические показатели в парке вагонов и локомотивов", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в августе вступил в силу приказ, приблизивший стоимость транспортировки разных классов товаров по железной дороге. Например, тариф на перевозку товаров I класса, куда относят железную руду и уголь, является одним из самых низких. Отсутствие унификации коэффициентов тарифов привело к тому, что Укрзализныця за последние годы потеряла доходов на сумму 17,6 млрд грн.

"Мы меняем эту ситуацию и ожидаем юстирования нового приказа Министерства, который предусматривает дальнейшее сокращение диспропорции между уровнями тарифных классов грузов", - отметил Кубраков.

Денежные средства, полученные благодаря новому приказу, будут направлены на реконструкцию 150 км пути, электрических сетей, техническое переоснащение и ремонт искусственных сооружений хозяйства путей, тяговых подстанций, устройств СЦБ, модернизацию тягового подвижного состава.

Ранее сообщалось, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Укрзализныця получит 130 новых грузовых электропоездов производства компании Alstom.