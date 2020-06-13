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13 июня • обновлено в 15:08
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В клубе Одессы сорвали карантин и устроили бурную вечеринку. Видео

2.6т
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В одесском клубе Ibiza устроили крупную вечеринку, несмотря на действующие в Украине карантинные меры.

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Соответствующие кадры обнародовал Telegram-канал "Картель". На них видно, что люди не соблюдают ни социальную дистанцию, ни масочный режим (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

В клубе Одессы сорвали карантин и устроили бурную вечеринку

При этом отмечается, что 13 июня в клуб приедет украинский мультиартист MONATIK.

"Одесса уже зажигает, вот в Ибице вчера была "тусовка", а сегодня приезжает туда Монатик и людей будет еще больше. Сегодня в Украине +753 зараженных (коронавирусом), глядя на такую тусовку, где никто не соблюдает масочный режим и дистанцию, зараженных будет еще больше", – сказано в сообщении.

В клубе Одессы сорвали карантин и устроили бурную вечеринку

Telegram "Картель"

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае подобные вечеринки состоялись в одесских клубах Ibiza и Park Residence Odess.

Напомним, что с 10 июня в Украине начался очередной этап смягчения ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Одесса
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