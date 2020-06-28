Бізнесмен погуляв в клубі Ibiza на 124 тисячі гривень і похвалився цим
Бізнесмен Владислав Безрук погуляв в "Ібіці" на 124 тисячі гривень.
В одеському клубі Ibiza харківський бізнесмен Владислав Безрук витратив за вечір 124 тисячі гривень.
Відповідні фото і відео відпочинку разом з друзями він опублікував в Instagram в тому числі і чек (щоб подивитися їх, доскролльте до кінця новини).
Бізнесмен витратив на відпочинок 124 тисячі гривень Instagram Владислава Безрука
Безрук є власником юридичної компанії "Легіон" в Харкові, яка спеціалізується на роботі з представниками аграрного бізнесу.
Бізнесмен витратив на відпочинок 124 тисячі гривень Instagram Владислава Безрука
У соцмережах він регулярно публікуємо знімки, підкреслюючи своє багатство і красиве життя.
Бізнесмен витратив на відпочинок 124 тисячі гривень Instagram Владислава Безрука
Бізнесмен любить демонструвати гарне життя в соцмережах Instagram Владислава Безрука
Як повідомляв OBOZREVATEL, в одеському клубі Ibiza влаштували велику вечірку, незважаючи на діючі в Україні карантинні заходи.