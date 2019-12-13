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13 декабря • обновлено в 10:13
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Забанил Штирлиц: одесситка выиграла суд у администратора чата

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Малиновский районный суд Одессы обязал администратора viber-чата ОСМД "Новые черемушки" Алексея Тихонова под ником "Штирлиц" выплатить моральную компенсацию в размере 1 000 грн жительнице жилого комплекса Виктории Марченко.

Админ оскорбил женщину в чате и после забанил ее. Об этом со ссылкой на Единый реестр судебных решений сообщает 048.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Мужчина отрицал свою вину и утверждал, что под ником "Штирлиц" в чате зарегистрирован не он. Но суд установил, что аккаунт "Штирлица" принадлежит именно Алексею Тихонову.

Кроме того, этот ник использовался им в соцсетях, в частности, в Facebook. Доказательством послужили фото, где Алексей Тихонов в футболке футбольного клуба "Черноморец" с надписью Штирлиц стоит среди других фанатов одесской команды.

Суд также в качестве доказательства учел, что обидчик является однофамильцем советского актера Вячеслава Тихонова, который сыграл роль Штирлица в киноленте "17 мгновений весны", – отсюда и его прозвище.

В итоге суд обязал взыскать с ответчика 1 000 грн моральной компенсации, а вот публичных извинений женщине мужчина приносить не должен. Это не предусмотрено законом.

Забанил Штирлиц: одесситка выиграла суд у администратора чата

Забанил Штирлиц: одесситка выиграла суд у администратора чата

048.ua

Забанил Штирлиц: одесситка выиграла суд у администратора чата

Забанил Штирлиц: одесситка выиграла суд у администратора чата

048.ua

Забанил Штирлиц: одесситка выиграла суд у администратора чата

Забанил Штирлиц: одесситка выиграла суд у администратора чата

048.ua

Забанил Штирлиц: одесситка выиграла суд у администратора чата

Забанил Штирлиц: одесситка выиграла суд у администратора чата

048.ua

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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