В Одессе трамвай брутально "отомстил" автохаму: фото последствий

В Одессе водитель трамвая сурово "отомстил" автохаму, который припарковался буквально на рельсах.

Последствия такой парковки очевидцы ДТП сфотографировали и опубликовали в Facebook-группе “Подслушано Одесса”.

Авария случилась около 09:30 утра на оживленной в это время суток улице Ицхака Рабина неподалеку от остановки "Дом мебели". Трамвай не дотянул до нее несколько десятков метров, столкнувшись с легковушкой Renault, которая оказалась на рельсах без водителя. Протаранив машину, вагон развернул ее, слегка протянув за собой, и зажал между деревом и металлическим ограждением.

В Одессе трамвай сурово проучил автохама Подслушано Одесса / Facebook

В результате ДТП никто не пострадал, однако движение электротранспорта на некоторое время остановилось.

Отметим, что автохамы на одесских улицах стали обычным делом. В большинстве случаев окружающие к ним лояльны. Водители же общественного транспорта редко решаются ехать напролом, взывая к пассажирам, которым тоже не охота ждать, пока ситуация разрешится сама собой. Некоторые из таких случаев потом взрывают сеть. Как например, ситуация возле одесского привоза, героиней которой в октябре стала приехавшая на рынок автоледи. Ее машину толкали с места на место в течение нескольких часов с десяток водителей разных трамваев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября автохам в утренний час пик заблокировал сразу три трамвайных маршрута в центре Одессы. Из-за героя "рельсовой парковки" оживленная улица на несколько часов замерла в заторах .

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