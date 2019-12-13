Малиновський районний суд Одеси зобов'язав адміністратора viber-чату ОСББ "Нові Черемушки" Олексія Тихонова під ніком "Штірліц" виплатити моральну компенсацію в розмірі 1 000 грн жительці житлового комплексу Вікторії Марченко.

Адмін образив жінку в чаті і після забанив її. Про це з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень повідомляє 048.ua (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Чоловік заперечував свою провину і стверджував, що під ніком "Штірліц" в чаті зареєстрований не він. Але суд встановив, що обліковий запис "Штірліца" належить саме Олексію Тихонову.

Крім того, цей нік використовувався ним в соцмережах, зокрема, в Facebook. Доказом послужили фото, де Олексій Тихонов в футболці футбольного клубу "Чорноморець" з написом Штірліц стоїть серед інших фанатів одеської команди.

Суд також як доказ врахував, що кривдник є однофамільцем радянського актора В'ячеслава Тихонова, який зіграв роль Штірліца в кінострічці "17 миттєвостей весни", – звідси і його прізвисько.

В результаті суд зобов'язав стягнути з відповідача 1 000 грн моральної компенсації, а ось публічних вибачень жінці чоловік приносити не повинен. Це не передбачено законом.

Забанив Штірліц: одеситка виграла суд у адміністратора чату 048.ua

Забанив Штірліц: одеситка виграла суд у адміністратора чату 048.ua

Забанив Штірліц: одеситка виграла суд у адміністратора чату 048.ua

Забанив Штірліц: одеситка виграла суд у адміністратора чату 048.ua

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