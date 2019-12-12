Главная Новости
12 декабря • обновлено в 15:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

В Одессе придумали хитрость с отоплением: платить придется весь год

237
Читать материал на украинском

Одесские депутаты разрешили местному КП "Теплоснабжение г. Одессы" перейти на двухставочные тарифы для населения.

Такой тариф подразумевает, что горожане будут платить за тепло круглый год, а не только в отопительный сезон. Зимой – больше, а летом – меньше. Это решение горсовет принял на очередной сессии, пишет издание "Думская".

Новости
В Украине отменили ограничения по тарифам на отопление: как пересчитают платежки

Тариф разобьют на две составляющие – постоянную и переменную. Постоянная – то, что придется оплачивать ежемесячно на протяжении всего года. Эти деньги коммунальщики пустят на зарплаты своим сотрудникам, ремонт теплосетей и другого оборудования, закупку электроэнергии и т.д. В отопительный сезон к постоянной будет добавляться переменная составляющая. Тратить ее обещают исключительно на закупку газа и воды.

КП "Теплоснабжение г.Одессы"

КП "Теплоснабжение г.Одессы"

7 канал

"Двухставочный тариф даст нам постоянные финансовые поступления, что позволит эффективнее рассчитываться с поставщиками и качественнее готовиться к отопительному сезону", – отметил глава "Теплоснабжения" Александр Михайлов.

Отметим, что двухставочный тариф на тепло в Одессе уже действовал в 2009-2014 году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, власти Одессы решили повысить тариф на отопление для населения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Одесса
Теги
тепло новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги