В Одессе придумали хитрость с отоплением: платить придется весь год

Одесские депутаты разрешили местному КП "Теплоснабжение г. Одессы" перейти на двухставочные тарифы для населения.

Такой тариф подразумевает, что горожане будут платить за тепло круглый год, а не только в отопительный сезон. Зимой – больше, а летом – меньше. Это решение горсовет принял на очередной сессии, пишет издание "Думская".

Тариф разобьют на две составляющие – постоянную и переменную. Постоянная – то, что придется оплачивать ежемесячно на протяжении всего года. Эти деньги коммунальщики пустят на зарплаты своим сотрудникам, ремонт теплосетей и другого оборудования, закупку электроэнергии и т.д. В отопительный сезон к постоянной будет добавляться переменная составляющая. Тратить ее обещают исключительно на закупку газа и воды.

КП "Теплоснабжение г.Одессы" 7 канал

"Двухставочный тариф даст нам постоянные финансовые поступления, что позволит эффективнее рассчитываться с поставщиками и качественнее готовиться к отопительному сезону", – отметил глава "Теплоснабжения" Александр Михайлов.

Отметим, что двухставочный тариф на тепло в Одессе уже действовал в 2009-2014 году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, власти Одессы решили повысить тариф на отопление для населения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!