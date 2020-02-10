"Вытерли грязные сапожища": Поклонская взорвалась в сети из-за одесских националистов

Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская назвала "дикарями" активистов, демонтировавших мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе.

Также она пригрозила им Нюрнбергским трибуналом, говорится в публикации Поклонской на Facebook.

Наталья Поклонская 24 канал

"Мы, внуки и правнуки народа-победителя, продолжаем наблюдать за тем, как в Одессе дикари сорвали со здания и вытерли свои грязные сапожища об памятную доску маршала Жукова, а затем раскололи её на части", – сообщила она.

Напомним, что на минувшей неделе одесские активисты демонтировали мемориальную доску маршалу Жукову, установленную на фасаде здания по ул. Новосельского, 64. Через несколько дней после этого на фасаде вновь появилась доска в честь маршала – и была разбита.

В Одессе активисты разбили мемориальную доску Жукову Facebook Демьяна Ганула

"Вы видите, какие чудища в Украине вылезли из своих лесных нор и теперь, закинув ноги на стол, запугивают всех вокруг – вплоть до президента Зеленского? С профашистскими недобитками разберёмся – новый Нюрнберг для них не за горами", – заявила коллаборационистка.

В Одессе активисты разбили мемориальную доску Жукову Facebook Демьяна Ганула

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Поклонская заявила, что ее пытались отравить в Одессе.

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