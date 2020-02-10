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10 лютого • оновлено в 19:02
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"Витерли брудні чоботища": Поклонська вибухнула в мережі через одеських націоналістів

4.2т
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Нелегітимна депутатка Держдуми Росії, колишня "прокурорка" Криму Наталія Поклонська назвала "дикунами" активістів, які демонтували меморіальну дошку маршалу Жукову в Одесі.

Також вона пригрозила їм Нюрнберзьким трибуналом, йдеться в публікації Поклонської на Facebook.

Наталя Поклонська

Наталя Поклонська

24 канал

"Ми, внуки й правнуки народу-переможця, продовжуємо спостерігати за тим, як в Одесі дикуни зірвали з будівлі й витерли свої брудні чоботища о пам'ятну дошку маршалу Жукову, а потім розкололи її на частини", – повідомила вона.

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Нагадаємо, що минулого тижня одеські активісти демонтували меморіальну дошку маршалу Жукову, встановлену на фасаді будівлі на вул. Новосельского, 64. За кілька днів після цього на фасаді знову з'явилася дошка на честь маршала – і була розбита.

В Одесі активісти розбили меморіальну дошку Жукову

В Одесі активісти розбили меморіальну дошку Жукову

Facebook Дем'яна Ганула

"Ви бачите, які чудовиська в Україні вилізли зі своїх лісових нір і тепер, закинувши ноги на стіл, залякують всіх навколо – аж до президента Зеленського? З профашистськими недобитками розберемося – новий Нюрнберг для них не за горами", – заявила колабораціоністка.

В Одесі активісти розбили меморіальну дошку Жукову

В Одесі активісти розбили меморіальну дошку Жукову

Facebook Дем'яна Ганула

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Поклонська заявила, що її намагалися отруїти в Одесі.

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Особа
Наталя Поклонська
Теги
Декомунізация новини Одеси
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Звон Владимир
Звон Владимир
Интересно: если эта мадама вдруг укусит, прийдется ли тридцать уколов в живот делать от бешенства?
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Бойко Владимир
Бойко Владимир
А что там на требунале делают с предателями? Хотя в ее случае спишут на невменяемость.
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hunt andres
hunt andres
Их даже с животными западло сравнивать. Вырусь поганая.
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Бублик HORT
Бублик HORT
hunt andres, впервые с тобой соглашусь, действительно западло сравнивать жукова с животным.
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