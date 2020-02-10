"Витерли брудні чоботища": Поклонська вибухнула в мережі через одеських націоналістів

Нелегітимна депутатка Держдуми Росії, колишня "прокурорка" Криму Наталія Поклонська назвала "дикунами" активістів, які демонтували меморіальну дошку маршалу Жукову в Одесі.

Також вона пригрозила їм Нюрнберзьким трибуналом, йдеться в публікації Поклонської на Facebook.

Наталя Поклонська 24 канал

"Ми, внуки й правнуки народу-переможця, продовжуємо спостерігати за тим, як в Одесі дикуни зірвали з будівлі й витерли свої брудні чоботища о пам'ятну дошку маршалу Жукову, а потім розкололи її на частини", – повідомила вона.

Нагадаємо, що минулого тижня одеські активісти демонтували меморіальну дошку маршалу Жукову, встановлену на фасаді будівлі на вул. Новосельского, 64. За кілька днів після цього на фасаді знову з'явилася дошка на честь маршала – і була розбита.

В Одесі активісти розбили меморіальну дошку Жукову Facebook Дем'яна Ганула

"Ви бачите, які чудовиська в Україні вилізли зі своїх лісових нір і тепер, закинувши ноги на стіл, залякують всіх навколо – аж до президента Зеленського? З профашистськими недобитками розберемося – новий Нюрнберг для них не за горами", – заявила колабораціоністка.

В Одесі активісти розбили меморіальну дошку Жукову Facebook Дем'яна Ганула

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Поклонська заявила, що її намагалися отруїти в Одесі.

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