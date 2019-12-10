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10 декабря • обновлено в 16:50
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"Хотелось убраться из этого города": Поклонская рассказала о покушении в Одессе

1.2т
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Нелегитимный депутат Государственной думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская рассказала о покушении на ее жизнь в одесском отеле.

По словам Поклонской, она выпила бутылку обычной воды в гостинице, когда была в командировке в Одессе в 2011 году. В воде находилось неустановленное вещество, а отравление было очень сильным. Это стало известно из ее интервью изданию Wonderzine.

"Я об этом, если честно, никому особенно не рассказывала. Дело было ночью – тошнота, расстройство кишечника, желудка. Дикая головная боль, голова раскалывалась до такой степени, что хотелось умереть. Было единственное желание: сбежать в Крым, убраться из Одессы, город мне запомнился именно этой историей", – заявила она.

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

РИА Новости

Случай покушения Поклонская связывает с тем, что тогда она была гособвинителем по делу крупной преступной группировки "Башмаки".

На следующий день после отравления Поклонская якобы поехала в судмедэкспертизу в Евпатории, но по совету знакомых решила не предпринимать попыток доказать факт отравления и установить обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская назвала себя "коренной украинкой" и разозлила россиян своей фотографией в вышиванке.

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Персона
Наталья Поклонская
Место
Украина Одесса
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