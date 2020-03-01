Весна пришла: синоптики порадовали одесситов прогнозом погоды

В понедельник, 2 марта, одесситов ждет малооблачная и по-весеннему теплая погода.

Дождей не ожидается, но на улице будет ветрено. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/сек. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 9-14°С тепла.

Согласно народной традиции, 2 марта почитается память великомученика Федора Тирона и праведной Мариамны. В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная на Федора падающая звезда может означать тяжелую болезнь. Наши предки говорили: "Какая погода в этот день такому и лету быть".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе под конец февраля зацвели абрикосы. Фото

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