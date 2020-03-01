Весна прийшла: синоптики порадували одеситів прогнозом погоди

У понеділок, 2 березня, одеситів чекає малохмарна і по-весняному тепла погода.

Дощів не очікується, але на вулиці буде вітряно. Вітер південно-східний 9-14 м/с, місцями пориви до 20 м/сек. Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Температура вночі 0-5 °С тепла, вдень 9-14 °С тепла.

За народною традицією, 2 березня вшановується пам'ять великомученика Федора Тирона і праведної Маріамни. За старих часів вірили, що дивитися ввечері на небо у цей день не варто, бо побачена на Федора падаюча зірка може означати важку хворобу. Наші пращури говорили: "Яка погода у цей день, такому і літу бути".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси. фото

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!