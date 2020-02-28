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28 февраля • обновлено в 14:33
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В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы. Фото

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В Одессе из-за аномально теплой зимы в феврале начали цвести плодовые деревья. Обычно они распускаются в конце марта или начале апреля.

Снимки с цветущим абрикосом на пляже "Ланжерон" опубликовало издание Odessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Одесситы и немногочисленные туристы, которые гуляют вдоль морского побережья, останавливаются, чтобы сфотографироваться у цветущего дерева и насладиться его приятным ароматом.

В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы

В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы

Odessa.online

В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы

В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы

Odessa.online

В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы

В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы

Odessa.online

В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы

В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы

Odessa.online

В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы

В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы

Odessa.online

В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы

В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы

Odessa.online

В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы

В Одессе под конец февраля зацвели абрикосы

Odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Новый год расцвели подснежники и календула.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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