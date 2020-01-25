Весна приближается: синоптики обрадовали одесситов погодой на воскресенье

В Одессе в воскресенье, 26 января, вновь ожидается теплая, почти весенняя погода.

Осадков не ожидается, небо будет ясным, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Температура воздуха ночью воскресенья в Одессе опустится до 1°С мороза, но уже днем вырастет до 7-8°С тепла. Ветер западный, слабый, не более 9 м/с.

В Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 2-3°С мороза, днем ​​4-9 °С тепла. На автодорогах области видимость хорошая.

По народной традиции, в этот день почитается память преподобного Иринарха (Яремы)-затворника. Наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду. Если в этот день лес трещит — мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель. Если на Ярему кошка мордочку прячет — быть морозу; собака лежит, свернувшись — к холоду, вытянувшись — к теплу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети показали виды одесского побережья зимой.

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