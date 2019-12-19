Одесситы перешли на шорты и футболки посреди зимы. Теплый фоторепортаж

В Одессе за 12 дней до Нового года "прописалась" настоящая весна с теплой солнечной погодой.
На протяжении последней недели дневная температура воздуха в городе составляла от 12 до 14°С тепла. Многие одесситы сняли свои куртки и перешли на шорты, футболки и легкие рубашки, пишет Odessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Аномальная жара в декабре в Одессе
Odessa.online
По прогнозам синоптиков, такая же теплая погода ожидается в Одесском регионе до самого конца декабря.
Аномальная жара в декабре в Одессе
Odessa.online
Аномальная жара в декабре в Одессе
Odessa.online
Аномальная жара в декабре в Одессе
Odessa.online
Аномальная жара в декабре в Одессе
Odessa.online
Аномальная жара в декабре в Одессе
Odessa.online
Аномальная жара в декабре в Одессе
Odessa.online
Аномальная жара в декабре в Одессе
Odessa.online
Аномальная жара в декабре в Одессе
Odessa.online
Аномальная жара в декабре в Одессе
Odessa.online
Аномальная жара в декабре в Одессе
Odessa.online
Аномальная жара в декабре в Одессе
Аномальная жара в декабре в Одессе
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, какой будет погода на Новый год в Украине.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram