Одесситы перешли на шорты и футболки посреди зимы. Теплый фоторепортаж

В Одессе за 12 дней до Нового года "прописалась" настоящая весна с теплой солнечной погодой.

На протяжении последней недели дневная температура воздуха в городе составляла от 12 до 14°С тепла. Многие одесситы сняли свои куртки и перешли на шорты, футболки и легкие рубашки, пишет Odessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Аномальная жара в декабре в Одессе Odessa.online

По прогнозам синоптиков, такая же теплая погода ожидается в Одесском регионе до самого конца декабря.

Аномальная жара в декабре в Одессе Odessa.online

Аномальная жара в декабре в Одессе Odessa.online

Аномальная жара в декабре в Одессе Odessa.online

Аномальная жара в декабре в Одессе Odessa.online

Аномальная жара в декабре в Одессе Odessa.online

Аномальная жара в декабре в Одессе Odessa.online

Аномальная жара в декабре в Одессе Odessa.online

Аномальная жара в декабре в Одессе Odessa.online

Аномальная жара в декабре в Одессе Odessa.online

Аномальная жара в декабре в Одессе Odessa.online

Аномальная жара в декабре в Одессе

Аномальная жара в декабре в Одессе

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, какой будет погода на Новый год в Украине.

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