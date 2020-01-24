Как стройки уничтожают пляжи в Одессе: эксклюзивный фоторепортаж

Фотокорреспонденты OBOZREVATEL прогулялись по январским пляжам Одессы: состояние многих из них оставляет желать лучшего.

Пока немногочисленные отдыхающие кормят чаек, на пляжах, как грибы после дождя, возводятся многоэтажки (чтобы посмотреть фоторепортаж, доскролльте страницу до конца).

Зима на одесском побережье

Строительные работы по возведению жилых комплексов ведутся на различных участках побережья Одессы, в непосредственной близости от общественных пляжей.

В результате – срезаны склоны, уничтожены сотни деревьев и кустарников. Жители города считают эти стройки незаконными, что выражается в надписях на окружающих стройки заборах: "У Одессы забирают море!", "Одесситы, проснитесь!", "Они уничтожают Одессу".

Периодически одесские активисты сносят эти заборы, но через пару дней строительные компании восстанавливают их вновь.

А потерепевший кораблекрушение у берегов Одессы еще в ноябре 2019 года танкер Delfi по прежнему лежит на мелководье, все глубже зарываясь в песок.

Зима на одесском побережье

Зима на одесском побережье

Зима на одесском побережье

Зима на одесском побережье

Зима на одесском побережье

Зима на одесском побережье

Стройки на побережье Одессы

Стройки на пляжах Одессы

Стройки на пляжах Одессы

Стройки на побережье Одессы

Стройки на одесском побережье

Зима на одесском побережье

Зима на одесском побережье

Зима на одесском побережье

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть покорили фото фантастического заката в Одессе.

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