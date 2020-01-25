Весна наближається: синоптики потішили одеситів погодою на неділю

В Одесі в неділю, 26 січня, знову очікується тепла, майже весняна погода.

Опадів не очікується, небо буде ясним, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Температура повітря вночі неділі в Одесі опуститься до 1°С морозу, але вже вдень виросте до 7-8°С тепла. Вітер західний, слабкий, не більше 9 м/с.

В Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура вночі 2-3°С морозу, вдень 4-9°С тепла. На автошляхах області видимість добра.

За народною традицією, в цей день вшановується пам'ять преподобного Яреми-затворника. Наші пращури прислуховувалися до лісу і спостерігали за тваринами, щоб дізнатись про майбутню погоду. Якщо ліс тріщить — мороз буде стояти довго, якщо ліс шумить, незабаром буде сніг та відлига. Якщо на Яреми кішка мордочку ховає — бути морозу; собака лежить, згорнувшись — на холод, витягнулася — на тепло.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали види одеського узбережжя взимку.

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