В Одессу идут морозы: синоптики напугали холодным прогнозом погоды

В Одессе начиная с 12 января ожидается понижение температуры.

В то же время, синоптики вновь не обещают одесситам снега, которого горожане за нынешнюю зиму еще не видели. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В ночь на 12 января по Одессе ожидается температура ночью около 0°С. Утром и днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Воздух днем прогреется до ​3-5°С тепла.

По Одесской области 12 января также переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем ​​1-6°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одессе meteo.gov.ua

13 и 14 января в Одессе утром местами туман.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем ​​3-8°С тепла.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, синоптики озвучили аномальный прогноз на Крещение в Украине.

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