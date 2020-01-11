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11 января • обновлено в 10:56
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В Одессе в январе внезапно распустились экзотические цветы: яркие фото

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В Одессе в ботаническом саду Национального университета имени Мечникова посреди зимы расцвели два экзотических цветка. Это Смолосемянник волнистый из Австралии и Океании, а также Гиппеаструм гибридный из Южной Америки.

Об этом сообщили на странице ботанического сада Одесского университета в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, из-за аномально теплой зимы в Национальном парке "Тузловские лиманы" под Одессой начали расти грибы. Об этом написал в Facebook сотрудник заповедника Руслан Лупашко.

Грибы в парке "Тузловские лиманы"

Грибы в парке "Тузловские лиманы"

Руслан Лупашко/Facebook

Грибы в парке "Тузловские лиманы"

Грибы в парке "Тузловские лиманы"

Руслан Лупашко/Facebook

Грибы в парке "Тузловские лиманы"

Грибы в парке "Тузловские лиманы"

Руслан Лупашко/Facebook

Грибы в парке "Тузловские лиманы"

Грибы в парке "Тузловские лиманы"

Руслан Лупашко/Facebook

Грибы в парке "Тузловские лиманы"

Грибы в парке "Тузловские лиманы"

Руслан Лупашко/Facebook

Гиппеаструм гибридный

Гиппеаструм гибридный

Ботанический сад ОНУ/Facebook

Смолосемянник волнистый

Смолосемянник волнистый

Ботанический сад ОНУ/Facebook

Смолосемянник волнистый

Смолосемянник волнистый

Ботанический сад ОНУ/Facebook

Смолосемянник волнистый

Смолосемянник волнистый

Ботанический сад ОНУ/Facebook

Гиппеаструм гибридный

Гиппеаструм гибридный

Ботанический сад ОНУ/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, этой зимой в Одессе из-за аномального тепла цветет сирень, распустились калина и подснежники.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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