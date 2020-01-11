В Одесу йдуть морози: синоптики налякали холодним прогнозом погоди

В Одесі починаючи з 12 січня очікується пониження температури.

У той же час, синоптики знов не обіцяють одеситам снігу, якого містяни за нинішню зиму ще не бачили. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

У ніч на 12 січня по Одесі очікується температура вночі близько 0°С. Вранці та вдень мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Повітря вдень прогріється до 3-5°С тепла.

По Одеській області 12 січня також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви до 18 м/с.

Температура повітря вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 1-6°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одесі meteo.gov.ua

13 та 14 січня в Одесі вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 3-8°С тепла.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, синоптики озвучили аномальний прогноз на Водохрещу в Україні.

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