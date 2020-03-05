Главная Новости
5 марта • обновлено в 17:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Одессе священники устроили кулачную драку в храме ПЦУ: видео попало в сеть

1.5т
Читать материал на украинском

В одесском храме Рождества Христова Православной Церкви Украины произошла массовая драка с участием священников и прихожан.

Конфликт в храме, расположенном на ул. Пастера, тянется уже более полутора лет. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале "Трасса Е-95" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В одесском храме жестко подрались священники

В одесском храме жестко подрались священники

На видео можно увидеть, как группы прихожан, поддерживающие разные стороны конфликта, затеяли драку, в которой досталось и самим священникам. По меньшей мере двое из служителей церкви оказались на полу, а другим также пришлось усердно работать кулаками.

Причина драки заключается в конфликте бывшего и нынешнего настоятеля храма. Прежний настоятель храма, до 2019 года принадлежащего УПЦ КП, не согласился с решением нового правящего Одесского и Балтского архиерея от ПЦУ, отстранившего его от руководства храмом и приходом.

В одесском храме жестко подрались священники

В одесском храме жестко подрались священники

В итоге в ПЦУ отстранили взбунтовавшегося настоятеля, запретив его в служении "до полного покаяния и исправления".

В свою очередь Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который ушел в раскол и пытается воссоздать Киевский патриархат, встал на сторону уволенного настоятеля и своим "указом" вернул ему должность.

С тех пор в храме не прекращаются попытки "штурма" и захвата имущества то с одной, то с другой стороны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине бедная женщина нашла на свалке кучу денег и отдала их в местную церковь.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Православная церковь Украины
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
5
1
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Громозека Иван
Громозека Иван
Шо УПЦ КП, шо ПЦУ - все бесовкое отродие!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Белый господин
Белый господин
А что записано в документе на право собственности? Кому принадлежит храм?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
... в свою очередь Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который ушел в раскол... Почётный раскольник?))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Ш. Олег
Ш. Олег
Poroshenko Petro, причём, патриархата нет, а патриарх есть. Такой вот казус.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги