В Одессе священники устроили кулачную драку в храме ПЦУ: видео попало в сеть

В одесском храме Рождества Христова Православной Церкви Украины произошла массовая драка с участием священников и прихожан.

Конфликт в храме, расположенном на ул. Пастера, тянется уже более полутора лет. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале "Трасса Е-95" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В одесском храме жестко подрались священники

На видео можно увидеть, как группы прихожан, поддерживающие разные стороны конфликта, затеяли драку, в которой досталось и самим священникам. По меньшей мере двое из служителей церкви оказались на полу, а другим также пришлось усердно работать кулаками.

Причина драки заключается в конфликте бывшего и нынешнего настоятеля храма. Прежний настоятель храма, до 2019 года принадлежащего УПЦ КП, не согласился с решением нового правящего Одесского и Балтского архиерея от ПЦУ, отстранившего его от руководства храмом и приходом.

В одесском храме жестко подрались священники

В итоге в ПЦУ отстранили взбунтовавшегося настоятеля, запретив его в служении "до полного покаяния и исправления".

В свою очередь Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который ушел в раскол и пытается воссоздать Киевский патриархат, встал на сторону уволенного настоятеля и своим "указом" вернул ему должность.

С тех пор в храме не прекращаются попытки "штурма" и захвата имущества то с одной, то с другой стороны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине бедная женщина нашла на свалке кучу денег и отдала их в местную церковь.

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