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5 березня • оновлено в 17:25
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В Одесі священики влаштували кулачну бійку в храмі ПЦУ: відео потрапило в мережу

1.7т
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В одеському храмі Різдва Христового Православної Церкви України відбулася масова бійка за участю священиків і їх "груп підтримки".

Конфлікт в храмі, розташованому на вул. Пастера, тягнеться вже більше півтора року. Відповідне відео опубліковано на Youtube-каналі "Траса Е-95" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

В одеському храмі жорстко побилися священики

В одеському храмі жорстко побилися священики

На відео можна побачити, як групи парафіян, які підтримують різні сторони конфлікту, затіяли бійку, в якій дісталося і самим священикам. Щонайменше двоє із служителів церкви опинилися на підлозі, а іншим також довелося ретельно працювати кулаками.

Причина бійки полягає в конфлікті колишнього і нинішнього настоятелів храму. Колишній настоятель храму, який до 2019 року належав УПЦ КП, не погодився з рішенням нового Одеського і Балтського правлячого архієрея від ПЦУ, який усунув його від керівництва храмом і приходом.

В одеському храмі жорстко побилися священики

В одеському храмі жорстко побилися священики

У підсумку в ПЦУ відсторонили бунтівного настоятеля, заборонивши його в служінні "до повного покаяння і виправлення".

У свою чергу Почесний патріарх Православної церкви України Філарет, який пішов у розкол і намагається відтворити Київський патріархат, встав на сторону звільненого настоятеля і своїм "указом" повернув йому посаду.

З тих пір в храмі не припиняються спроби "штурму" і захоплення майна то з одного, то з іншого боку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині бідна жінка знайшла на смітнику купу грошей і віддала їх до місцевої церкви.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси Православна церква України
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Петренко Мордехай
Петренко Мордехай
Эта новость сделала мой день! Мракобесы и специалисты по оказанию магических услуг делят недвигу! Не хватает в картине только одного штриха - участвующих в общей драке жирных и мерзких попов РПЦ.
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Громозека Иван
Громозека Иван
Шо УПЦ КП, шо ПЦУ - все бесовкое отродие!
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Белый господин
Белый господин
А что записано в документе на право собственности? Кому принадлежит храм?
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