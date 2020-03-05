В Одесі священики влаштували кулачну бійку в храмі ПЦУ: відео потрапило в мережу

В одеському храмі Різдва Христового Православної Церкви України відбулася масова бійка за участю священиків і їх "груп підтримки".

Конфлікт в храмі, розташованому на вул. Пастера, тягнеться вже більше півтора року. Відповідне відео опубліковано на Youtube-каналі "Траса Е-95" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

В одеському храмі жорстко побилися священики

На відео можна побачити, як групи парафіян, які підтримують різні сторони конфлікту, затіяли бійку, в якій дісталося і самим священикам. Щонайменше двоє із служителів церкви опинилися на підлозі, а іншим також довелося ретельно працювати кулаками.

Причина бійки полягає в конфлікті колишнього і нинішнього настоятелів храму. Колишній настоятель храму, який до 2019 року належав УПЦ КП, не погодився з рішенням нового Одеського і Балтського правлячого архієрея від ПЦУ, який усунув його від керівництва храмом і приходом.

В одеському храмі жорстко побилися священики

У підсумку в ПЦУ відсторонили бунтівного настоятеля, заборонивши його в служінні "до повного покаяння і виправлення".

У свою чергу Почесний патріарх Православної церкви України Філарет, який пішов у розкол і намагається відтворити Київський патріархат, встав на сторону звільненого настоятеля і своїм "указом" повернув йому посаду.

З тих пір в храмі не припиняються спроби "штурму" і захоплення майна то з одного, то з іншого боку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині бідна жінка знайшла на смітнику купу грошей і віддала їх до місцевої церкви.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!