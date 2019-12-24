На Одесщине бедная женщина нашла на свалке кучу денег и отдала в церковь

Жительница села Шевченково на юге Одесской области нашла на мусорной свалке матрас, внутри которого была зашита крупная сумма денег.

Несмотря на бедность, она не присвоила найденный клад себе, а отдала его в местную церковь – Иоанно-Богословский храм УПЦ МП, сообщает OBOZREVATEL.

Точная сумма найденных денег неизвестна. По словам местных жителей, "не миллион, но сумма приличная".

На Одесщине нашли клад в старом матраце (иллюстрация) vesti-ua.net

"Наш батюшка Василий объявил в церкви, что если найдется хозяин, пусть придет и деньги вернут. Но хозяина в живых уже нет, а те, кому досталось его имущество и разные пожитки, вывозили их на свалку и о деньгах даже не знали, поэтому выбросили их вместе с хламом", – рассказали OBOZREVATEL местные жители.

По свидетельству соседей, женщина, которая нашла деньги, очень честная и богобоязненная, но очень бедная. На местную мусорную свалку она ходит собирать вещи либо остатки выброшенных продуктов – лука, картофеля и т д.

Местные жители уже попросили настоятеля храма отдать деньги нашедшей их женщине, чтобы она потратила их на собственные нужды.

В свою очередь, в храме сообщили, что на найденный клад не претендуют, а в ближайшее время соберут Совет церкви, пригласят туда семью, нашедшую деньги, и на нем решат, что с ними делать.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время археологических исследований нашли уникальный клад.

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