В Одессе разгорелся скандал из-за туалетной бумаги. Фото

Одесскую фирму "Елизавета-ОД" уличили в подделке туалетной бумаги "Обухов" Киевского картонно-бумажного комбината.
Об этом сообщает Одесское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
У одесского аналога киевской бумаги созвучное название "Опухов" и похожая обертка. Столичная компания обратила на это внимание и пожаловалась в антимонопольный комитет на недобросовестную конкуренцию.
Специалисты комитета провели анкетирование потребителей и установили, что более половины опрошенных воспринимают обертки как похожие и считают, что два вида туалетной бумаги можно перепутать при покупке.
"Это нарушает права Киевского картонно-бумажного комбината", – отметили в АМКУ.
В итоге одесской компании "Елизавета-ОД" направили обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить нарушения.
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dumskaya.net
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