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17 декабря • обновлено в 14:19
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В Одессе разгорелся скандал из-за туалетной бумаги. Фото

1.2т
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Одесскую фирму "Елизавета-ОД" уличили в подделке туалетной бумаги "Обухов" Киевского картонно-бумажного комбината.

Об этом сообщает Одесское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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У одесского аналога киевской бумаги созвучное название "Опухов" и похожая обертка. Столичная компания обратила на это внимание и пожаловалась в антимонопольный комитет на недобросовестную конкуренцию.

Специалисты комитета провели анкетирование потребителей и установили, что более половины опрошенных воспринимают обертки как похожие и считают, что два вида туалетной бумаги можно перепутать при покупке.

"Это нарушает права Киевского картонно-бумажного комбината", – отметили в АМКУ.

В итоге одесской компании "Елизавета-ОД" направили обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить нарушения.

В Одессе разгорелся скандал из-за туалетной бумаги

В Одессе разгорелся скандал из-за туалетной бумаги

dumskaya.net

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе придумали хитрость с отоплением: платить придется круглый год.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы скандалы
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какая срана, такие и подделки...
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Иванова Елена
Иванова Елена
Zhikharev Dmitry, ну кто бы говорил))) нам до вас еще расти и расти)))) https://www.obozrevatel.com/ukr/curious/dali-budut-unitazi-abo-korita-rosiyan-prinizili-novatorskim-posudom-foto.htm
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