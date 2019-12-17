В Одессе разгорелся скандал из-за туалетной бумаги. Фото

Одесскую фирму "Елизавета-ОД" уличили в подделке туалетной бумаги "Обухов" Киевского картонно-бумажного комбината.

Об этом сообщает Одесское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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У одесского аналога киевской бумаги созвучное название "Опухов" и похожая обертка. Столичная компания обратила на это внимание и пожаловалась в антимонопольный комитет на недобросовестную конкуренцию.

Специалисты комитета провели анкетирование потребителей и установили, что более половины опрошенных воспринимают обертки как похожие и считают, что два вида туалетной бумаги можно перепутать при покупке.

"Это нарушает права Киевского картонно-бумажного комбината", – отметили в АМКУ.

В итоге одесской компании "Елизавета-ОД" направили обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить нарушения.

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