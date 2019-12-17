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17 грудня • оновлено в 14:25
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В Одесі розгорівся скандал через туалетний папір. Фото

1.4т
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Одеську фірму "Єлизавета-ОД" викрили в підробці туалетного паперу "Обухів" Київського картонно-паперового комбінату.

Про це повідомляє Одеське обласне відділення Антимонопольного комітету України (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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У одеського аналога київської паперу співзвучна назва "Опухоф" і схожа обгортка. Столична компанія звернула на це увагу і поскаржилася в Антимонопольний комітет на недобросовісну конкуренцію.

Фахівці комітету провели анкетування споживачів і встановили, що більше половини опитаних сприймають обгортки як схожі і вважають, що два види туалетного паперу можна переплутати при покупці.

"Це порушує права Київського картонно-паперового комбінату", – відзначили в АМКУ.

В результаті одеській компанії "Єлизавета-ОД" направили обов'язкові для розгляду рекомендації припинити порушення.

В Одесі розгорівся скандал через туалетний папір

В Одесі розгорівся скандал через туалетний папір

dumskaya.net

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі придумали хитрість з опаленням: платити доведеться цілий рік.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси скандали
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какая срана, такие и подделки...
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Иванова Елена
Иванова Елена
Zhikharev Dmitry, ну кто бы говорил))) нам до вас еще расти и расти)))) https://www.obozrevatel.com/ukr/curious/dali-budut-unitazi-abo-korita-rosiyan-prinizili-novatorskim-posudom-foto.htm
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