В Одесі розгорівся скандал через туалетний папір. Фото

Одеську фірму "Єлизавета-ОД" викрили в підробці туалетного паперу "Обухів" Київського картонно-паперового комбінату.

Про це повідомляє Одеське обласне відділення Антимонопольного комітету України (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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У одеського аналога київської паперу співзвучна назва "Опухоф" і схожа обгортка. Столична компанія звернула на це увагу і поскаржилася в Антимонопольний комітет на недобросовісну конкуренцію.

Фахівці комітету провели анкетування споживачів і встановили, що більше половини опитаних сприймають обгортки як схожі і вважають, що два види туалетного паперу можна переплутати при покупці.

"Це порушує права Київського картонно-паперового комбінату", – відзначили в АМКУ.

В результаті одеській компанії "Єлизавета-ОД" направили обов'язкові для розгляду рекомендації припинити порушення.

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