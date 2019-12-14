В Одессе пассажир украл ключи у таксиста и тут же продал автомобиль. Злоумышленника задержали по горячим следам.

Подозреваемый вошел в доверие к водителю такси и завладел ключами от его автомобиля под предлогом “съездить в банкомат за деньгами”, после чего скрылся, – сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Одесской области.

27-летний клиент вызвал такси из Николаева в Одессу. На вызов приехал 24-летний таксист. По дороге в Одессу они разговорились, а по приезду таксист еще долго катал клиента по городу, пока тот не попросил остановиться на улице Ильфа и Петрова. Затем пассажир заявил, что ему нужно в банкомат за деньгами, чтобы рассчитаться за поездку. Таксист отдал ключи, после чего клиент был таков.

В Одессе клиент угнал у таксиста авто и тут же его продал politeka.net

Выехав из Одессы, угонщик направился в ближайший райцентр, где сразу же продал авто. Подозреваемого быстро задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Задержанный помещен под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в рамках спецоперации полиция обнаружила четыре престижных автомобиля, которые числились в угоне. Среди этих иномарок – эксклюзивный внедорожник, владельцем которого является один из легионеров известного футбольного клуба.

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