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28 лютого • оновлено в 14:36
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В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси. Фото

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В Одесі через аномально теплу зиму в лютому почали цвісти плодові дерева. Зазвичай вони розпускаються наприкінці березня або на початку квітня.

Світлини з квітучим абрикосом на пляжі "Ланжерон" опублікувало видання Odessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Одесити і нечисленні туристи, які гуляють уздовж морського узбережжя, зупиняються, щоб сфотографуватися у квітучого дерева і насолодитися його приємним ароматом.

В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси

В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси

Odessa.online

В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси

В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси

Odessa.online

В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси

В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси

Odessa.online

В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси

В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси

Odessa.online

В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси

В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси

Odessa.online

В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси

В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси

Odessa.online

В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси

В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси

Odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Новий рік розцвіли проліски і календула.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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