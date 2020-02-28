В Одесі через аномально теплу зиму в лютому почали цвісти плодові дерева. Зазвичай вони розпускаються наприкінці березня або на початку квітня.
Світлини з квітучим абрикосом на пляжі "Ланжерон" опублікувало видання Odessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Одесити і нечисленні туристи, які гуляють уздовж морського узбережжя, зупиняються, щоб сфотографуватися у квітучого дерева і насолодитися його приємним ароматом.
В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси
Odessa.online
В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси
Odessa.online
В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси
Odessa.online
В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси
Odessa.online
В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси
Odessa.online
В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси
Odessa.online
В Одесі під кінець лютого зацвіли абрикоси
Odessa.online
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Новий рік розцвіли проліски і календула.
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