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3 января • обновлено в 12:15
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Как в сказке: в Одессе на Новый год расцвели подснежники. Фото

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В Одессе посреди зимы распустились подснежники и календула.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил одессит Владимир Яценко, который выложил соответствующие фото (чтобы их посмотреть, доскролльте страницу до конца).

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"Это снято сегодня, 2.01.2020 года, в Одессе! Подснежники практически возле дома, а календула на Долгой", – написал Владимир Яценко.

В Одессе на Новый год расцвели подснежники

В Одессе на Новый год расцвели подснежники

Владимир Яценко/Facebook

В Одессе на Новый год расцвели подснежники

В Одессе на Новый год расцвели подснежники

Владимир Яценко/Facebook

В Одессе на Новый год расцвели подснежники

В Одессе на Новый год расцвели подснежники

Владимир Яценко/Facebook

В Одессе на Новый год расцвели подснежники

В Одессе на Новый год расцвели подснежники

Владимир Яценко/Facebook

В Одессе на Новый год расцвели подснежники

В Одессе на Новый год расцвели подснежники

Владимир Яценко/Facebook

В Одессе на Новый год расцвели подснежники

В Одессе на Новый год расцвели подснежники

Владимир Яценко/Facebook

Пользователи оставляют под постом Яценко восхищенные комментарии: "Вот тебе и мезозой!", "Чудо!" – пишут люди.

В Одессе на Новый год расцвели подснежники

В Одессе на Новый год расцвели подснежники

Владимир Яценко/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, облачную погоду без дождей и снега обещают Одессе и области синоптики в третий день нового года.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
Новый Год-2020 новости Одессы
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