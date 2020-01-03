Как в сказке: в Одессе на Новый год расцвели подснежники. Фото

В Одессе посреди зимы распустились подснежники и календула.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил одессит Владимир Яценко, который выложил соответствующие фото (чтобы их посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Это снято сегодня, 2.01.2020 года, в Одессе! Подснежники практически возле дома, а календула на Долгой", – написал Владимир Яценко.

В Одессе на Новый год расцвели подснежники Владимир Яценко/Facebook

В Одессе на Новый год расцвели подснежники Владимир Яценко/Facebook

В Одессе на Новый год расцвели подснежники Владимир Яценко/Facebook

В Одессе на Новый год расцвели подснежники Владимир Яценко/Facebook

В Одессе на Новый год расцвели подснежники Владимир Яценко/Facebook

В Одессе на Новый год расцвели подснежники Владимир Яценко/Facebook

Пользователи оставляют под постом Яценко восхищенные комментарии: "Вот тебе и мезозой!", "Чудо!" – пишут люди.

В Одессе на Новый год расцвели подснежники Владимир Яценко/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, облачную погоду без дождей и снега обещают Одессе и области синоптики в третий день нового года.

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