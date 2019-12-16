В Одессе посреди зимы расцвела калина: впечатляющие фото

Необычными последствиями обернулась для Одессы чрезмерно теплая зима – в Одесском Ботаническом саду Национального университета имени Мечникова расцвела калина.
Потрясающие фотографии распустившихся бутонов калины пахучей (Viburnum fragrans) опубликованы в Facebook-группе “Ботанический сад ОНУ им.И.Мечникова”.
“На дворе не то зима, не то весна!? Калина пахучая (Viburnum fragrans) на это реагирует по-своему – цветением! А мы радуемся, созерцая это чудо!” – написали в комментариях к фото работники ботанического сада.
В Одессе посреди зимы расцвела калина
Ботанический сад ОНУ им.И.Мечникова / Facebook
В Одессе посреди зимы расцвела калина
Ботанический сад ОНУ им.И.Мечникова / Facebook
В Одессе посреди зимы расцвела калина
Ботанический сад ОНУ им.И.Мечникова / Facebook
В Одессе посреди зимы расцвела калина
Ботанический сад ОНУ им.И.Мечникова / Facebook
Отметим, что обычно пахучая калина цветет весной. Пик ее цветения, как правило, приходится на май.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе посреди зимы расцвели экспериментальные шафраны. Цветок называется "драгоценная специя" и был высажен для разведения на приморских склонах Одессы.
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