В Одессе открылась резиденция Санты с подарками для детей: где ее найти. Фото

В Одессе на Старосенной площади в День святого Николая, 19 декабря, открылась резиденция Санты Клауса.

Санта дарит детям подарки, но чтобы их получить надо рассказать праздничное стихотворение. Также с ним можно сфотографироваться. Об этом сообщает usionline.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Санта Клаус рассказал, что может осуществить новогоднее желание ребенка. Для этого родители должны принести подготовленный подарок, который Санта вручит.

Резиденция, кроме 19 декабря, будет работать 21,22 с 10 до 19 часов, а также с 25 по 27 декабря с 11:00 до 19:00, с 28 по 31 декабря с 10:00 до 19:00 и 1,2 января с 14:00 до 19:00.

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса usionline.com

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса usionline.com

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса usionline.com

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса usionline.com

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса usionline.com

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса usionline.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в аэропорт Одессы 19 декабря прилетел святой Николай – покровитель всех детей, моряков и путешественников.

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