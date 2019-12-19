Главная Новости
19 декабря • обновлено в 17:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

В Одессе открылась резиденция Санты с подарками для детей: где ее найти. Фото

377
Читать материал на украинском

В Одессе на Старосенной площади в День святого Николая, 19 декабря, открылась резиденция Санты Клауса.

Санта дарит детям подарки, но чтобы их получить надо рассказать праздничное стихотворение. Также с ним можно сфотографироваться. Об этом сообщает usionline.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости
В Одессе накануне Дня святого Николая установили рекорд Украины. Фото

Санта Клаус рассказал, что может осуществить новогоднее желание ребенка. Для этого родители должны принести подготовленный подарок, который Санта вручит.

Резиденция, кроме 19 декабря, будет работать 21,22 с 10 до 19 часов, а также с 25 по 27 декабря с 11:00 до 19:00, с 28 по 31 декабря с 10:00 до 19:00 и 1,2 января с 14:00 до 19:00.

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса

usionline.com

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса

usionline.com

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса

usionline.com

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса

usionline.com

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса

usionline.com

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса

В Одессе открылась резиденция Санты Клауса

usionline.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в аэропорт Одессы 19 декабря прилетел святой Николай – покровитель всех детей, моряков и путешественников.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы праздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги