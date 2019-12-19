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19 грудня • оновлено в 17:45
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В Одесі відкрилася резиденція Санти з подарунками для дітей: де її знайти. Фото

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В Одесі на Старосінній площі в День святого Миколая, 19 грудня, відкрилася резиденція Санти Клауса.

Санта дарує дітям подарунки, але щоб їх отримати треба розповісти святковий вірш. Також з ним можна сфотографуватися. Про це повідомляє usionline.com (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Санта Клаус розповів, що може здійснити новорічне бажання дитини. Для цього батьки повинні принести підготовлений подарунок, який Санта вручить.

Резиденція, крім 19 грудня, буде працювати 21,22 з 10 до 19 години, а також з 25 по 27 грудня з 11:00 до 19:00, з 28 по 31 грудня з 10:00 до 19:00 і 1,2 січня з 14:00 до 19:00.

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса

usionline.com

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса

usionline.com

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса

usionline.com

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса

usionline.com

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса

usionline.com

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса

usionline.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в аеропорт Одеси 19 грудня прилетів святий Миколай – покровитель всіх дітей, моряків і мандрівників.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси свято
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