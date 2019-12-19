В Одесі відкрилася резиденція Санти з подарунками для дітей: де її знайти. Фото

В Одесі на Старосінній площі в День святого Миколая, 19 грудня, відкрилася резиденція Санти Клауса.

Санта дарує дітям подарунки, але щоб їх отримати треба розповісти святковий вірш. Також з ним можна сфотографуватися. Про це повідомляє usionline.com (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Санта Клаус розповів, що може здійснити новорічне бажання дитини. Для цього батьки повинні принести підготовлений подарунок, який Санта вручить.

Резиденція, крім 19 грудня, буде працювати 21,22 з 10 до 19 години, а також з 25 по 27 грудня з 11:00 до 19:00, з 28 по 31 грудня з 10:00 до 19:00 і 1,2 січня з 14:00 до 19:00.

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса usionline.com

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса usionline.com

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса usionline.com

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса usionline.com

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса usionline.com

В Одесі відкрилася резиденція Санти Клауса usionline.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в аеропорт Одеси 19 грудня прилетів святий Миколай – покровитель всіх дітей, моряків і мандрівників.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram