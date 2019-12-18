В Одессе накануне Дня Святого Николая установили рекорд Украины. Фото

В Одессе накануне Дня Святого Николая 40 волонтеров за 5 часов построили гигантскую пирамиду из 110 тысяч подарков.

Все они предназначены для детей из социально-незащищенных семей и интернатов. Об этом сообщает Odessa . online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца) .

Старания одесских благотворителей отметили представители Национального реестра рекордов Украины. Пирамида победила сразу в трех номинациях: "Самая высокая пирамида из настольных игр", "Пирамида из наибольшего количества настольных игр" и "Наибольшее количество настольных игр, переданных благотворительному фонду".

Длина башни из подарков составляет 8,7 метра, ширина – 7,7 метра, высота – 6,7 метр.

"Рекорда с такими параметрами и масштабом не было не только в Украине, но и в мире. Все три номинации будут подаваться в реестр книги Гиннеса", – сказала руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Подарки передадут не только в одесские интернаты, но и в другие города.

В Одессе соорудили гигантскую пирамиду из подарков odessa.online

В Одессе соорудили гигантскую пирамиду из подарков odessa.online

В Одессе соорудили гигантскую пирамиду из подарков odessa.online

В Одессе соорудили гигантскую пирамиду из подарков odessa.online

В Одессе соорудили гигантскую пирамиду из подарков odessa.online

В Одессе соорудили гигантскую пирамиду из подарков odessa.online

В Одессе соорудили гигантскую пирамиду из подарков odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, власти Одессы определили время, дату и место открытия главной городской елки.

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