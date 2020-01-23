В Одессе люди создали живое сердце Украины: яркие фото

В Одессе у памятника Дюку в День Соборности курсанты военной академии, института МВД, бойцы Нацгвардии и моряки выстроились в виде сердца.

Также около 500 горожан, взявшись за руки, создали на Приморском бульваре цепь единения. Об этом сообщает odessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Акцию организовал Одесский центр патриотического воспитания.

"Уже в девятый раз одесситы собираются и поддерживают всеукраинскую акцию единства, сегодня к нам присоединились курсанты Военной академии, Военно-морской флот, Нацгвардия. С каждым годом участников акции становится все больше, люди больше интересуются историей", – рассказала организатор акции Наталья Михайленко.

Все участники скандировали: "Одна единственная соборная Украина!", "Восток и запад вместе!" и "Украина – превыше всего!".

А перед началом мероприятия собравшиеся почтили минутой молчания память погибших на Донбассе Героев Украины.

В Одессе люди создали живое сердце Украины kekc.news

В Одессе люди создали живое сердце Украины kekc.new

В Одессе люди создали живое сердце Украины odessa.online

В Одессе люди создали живое сердце Украины odessa.online

В Одессе люди создали живое сердце Украины odessa.online

В Одессе люди создали живое сердце Украины МВД Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепре ко Дню Соборности Украины 22 января устроили флешмоб. Несколько сотен горожан образовали живую карту Украины на площади возле городского совета и спели гимн а капелла.

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