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23 января • обновлено в 10:46
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В Одессе люди создали живое сердце Украины: яркие фото

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В Одессе у памятника Дюку в День Соборности курсанты военной академии, института МВД, бойцы Нацгвардии и моряки выстроились в виде сердца.

Также около 500 горожан, взявшись за руки, создали на Приморском бульваре цепь единения. Об этом сообщает odessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Акцию организовал Одесский центр патриотического воспитания.

"Уже в девятый раз одесситы собираются и поддерживают всеукраинскую акцию единства, сегодня к нам присоединились курсанты Военной академии, Военно-морской флот, Нацгвардия. С каждым годом участников акции становится все больше, люди больше интересуются историей", – рассказала организатор акции Наталья Михайленко.

Все участники скандировали: "Одна единственная соборная Украина!", "Восток и запад вместе!" и "Украина – превыше всего!".

А перед началом мероприятия собравшиеся почтили минутой молчания память погибших на Донбассе Героев Украины.

В Одессе люди создали живое сердце Украины

В Одессе люди создали живое сердце Украины

kekc.news

В Одессе люди создали живое сердце Украины

В Одессе люди создали живое сердце Украины

kekc.new

В Одессе люди создали живое сердце Украины

В Одессе люди создали живое сердце Украины

odessa.online

В Одессе люди создали живое сердце Украины

В Одессе люди создали живое сердце Украины

odessa.online

В Одессе люди создали живое сердце Украины

В Одессе люди создали живое сердце Украины

odessa.online

В Одессе люди создали живое сердце Украины

В Одессе люди создали живое сердце Украины

МВД Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепре ко Дню Соборности Украины 22 января устроили флешмоб. Несколько сотен горожан образовали живую карту Украины на площади возле городского совета и спели гимн а капелла.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Хоть на что-то способны вояки Украины. В добавок, сердечком. Так романтично. Вспомнился Арсен из ВСУ и его возлюбленный Василь из НГУ, которых повенчал Донбасс!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Tpизуб с caла интереснее!!!
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