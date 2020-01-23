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23 січня • оновлено в 10:49
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В Одесі люди створили живе серце України: яскраві фото

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В Одесі біля пам'ятника Дюку в День Соборності курсанти військової академії, інституту МВС, бійці Нацгвардії і моряки вишикувалися у вигляді серця.

Також близько 500 городян, взявшись за руки, створили на Приморському бульварі ланцюг єднання. Про це повідомляє odessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Акцію організував Одеський центр патріотичного виховання.

"Уже в дев'ятий раз одесити збираються і підтримують всеукраїнську акцію єдності, сьогодні до нас приєдналися курсанти Військової академії, Військово-морський флот, Нацгвардія. З кожним роком учасників акції стає все більше, люди більше цікавляться історією", – розповіла організатор акції Наталя Михайленко.

Всі учасники скандували: "Одна єдина соборна Україна!", "Схід і захід разом!" і "Україна – понад усе!".

А перед початком заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Донбасі Героїв України.

В Одесі люди створили живе серце України

В Одесі люди створили живе серце України

kekc.news

В Одесі люди створили живе серце України

В Одесі люди створили живе серце України

kekc.new

В Одесі люди створили живе серце України

В Одесі люди створили живе серце України

odessa.online

В Одесі люди створили живе серце України

В Одесі люди створили живе серце України

odessa.online

В Одесі люди створили живе серце України

В Одесі люди створили живе серце України

odessa.online

В Одесі люди створили живе серце України

В Одесі люди створили живе серце України

МВС України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі до Дня Соборності України 22 січня влаштували флешмоб. Кілька сотень городян утворили живий карту України на площі біля міської ради і заспівали гімн а капела.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Хоть на что-то способны вояки Украины. В добавок, сердечком. Так романтично. Вспомнился Арсен из ВСУ и его возлюбленный Василь из НГУ, которых повенчал Донбасс!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Tpизуб с caла интереснее!!!
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