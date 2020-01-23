В Одесі люди створили живе серце України: яскраві фото

В Одесі біля пам'ятника Дюку в День Соборності курсанти військової академії, інституту МВС, бійці Нацгвардії і моряки вишикувалися у вигляді серця.

Також близько 500 городян, взявшись за руки, створили на Приморському бульварі ланцюг єднання. Про це повідомляє odessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Акцію організував Одеський центр патріотичного виховання.

"Уже в дев'ятий раз одесити збираються і підтримують всеукраїнську акцію єдності, сьогодні до нас приєдналися курсанти Військової академії, Військово-морський флот, Нацгвардія. З кожним роком учасників акції стає все більше, люди більше цікавляться історією", – розповіла організатор акції Наталя Михайленко.

Всі учасники скандували: "Одна єдина соборна Україна!", "Схід і захід разом!" і "Україна – понад усе!".

А перед початком заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Донбасі Героїв України.

В Одесі люди створили живе серце України kekc.news

В Одесі люди створили живе серце України kekc.new

В Одесі люди створили живе серце України odessa.online

В Одесі люди створили живе серце України odessa.online

В Одесі люди створили живе серце України odessa.online

В Одесі люди створили живе серце України МВС України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі до Дня Соборності України 22 січня влаштували флешмоб. Кілька сотень городян утворили живий карту України на площі біля міської ради і заспівали гімн а капела.

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