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30 марта • обновлено в 19:13
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В Одессе из-за карантина начался разгул воровства: тащат все, что плохо лежит

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В Одессе из-за карантина в связи с пандемией коронавируса резко увеличились случаи воровства.

Из-за массовых краж власти города решили усилить охрану городских объектов, сообщает OBOZREVATEL.

В Одессе из-за карантина начался разгул воровства

В Одессе из-за карантина начался разгул воровства

Vgorode.ua

Как заявил мэр Геннадий Труханов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, из-за ограничений, введенных с целью нераспространения инфекции, без "работы" остались квартирные воры и карманники, промышлявшие на рынках.

По его словам, из-за того, что многие одесситы сидят дома, преступники потеряли источник дохода и будут искать его где-то еще, что неминуемо приведет к ухудшению криминогенной обстановки в городе.

"Нам необходимо срочно усилить охрану аптек, магазинов и других объектов. Особое внимание нужно уделить аптекам, они станут "объектами особого внимания". Также началось массовое воровство кабеля, всего, что имеет ценность. К сожалению, я думаю, что эта ситуация будет только ухудшаться", – сказал мэр.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в связи с теплой погодой огромное количество одесситов наплевали на карантин: на пляжах наблюдается аншлаг.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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